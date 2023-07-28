Взрыв в Таганроге: Минобороны РФ привиделась украинская ракета С-200

В военном ведомстве государства-агрессора заявили о "перехвате" зенитной ракеты в воздухе, обломки которой якобы упали на город.

Мощный взрыв в центр российского города Таганрога, произошедший в пятницу, 28 июля, российские военные пытаются списать на ракетный удар ВСУ. В Минобороны РФ заявили о "перехвате" зенитной ракеты С-200, которую якобы выпустили из украинского комплекса противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление было распространено в пресс-службе военного ведомства государства-агрессорки.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога”, — говорится в сообщении российского Минобороны.

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Российские военные утверждают, что ВСУ применили "ударный вариант" зенитной ракеты.

В Минобороны РФ не объясняют, почему "перехват" ракеты, которая, по версии российских военных, должна была пролететь от линии столкновения немалое расстояние, произошло только над городом.

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев сообщил, что в результате взрыва в центре города в больницы доставлены уже 12 человек, 9 из них госпитализированы, у одного — черепно-мозговая травма.

Как сообщают в Telegram-каналах, взрыв в Таганроге произошел в 2 километрах от морского торгового порта. Его основные грузы – металл и уголь. Порт обслуживает суда, идущие по Азовскому, Черному и Средиземному морям.

В Таганроге – взрывы, ракетный удар

В этот же день, 28 июля, в российском городе Самаре раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, в апреле этого года боевой самолет государства-агрессорки случайно сбросил бомбу на российский город Белгород вблизи границы с Украиной.

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