Взрывается и горит: мощный удар дроном по танку оккупантов на левом берегу Херсонщины – видео

Военные показали видео с поля боя в Херсонской области.
В Сети показали видео с левобережной части Херсонщины, возле Крынок, на котором украинские военные метко попали беспилотником в танк оккупантов Т-72Б3.
Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
Ударные украинские дроны препятствуют врагу подступиться к плацдарму на левобережье Херсонской области.
На видео – дрон со взрывчаткой прицельно атакует российский танк, а затем искренние эмоции наших военных после взрыва техники оккупантов.
Напомним, Путина поймали на лжи по поводу потерь среди оккупантов в Херсонской области, возле Крынок (видео).
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