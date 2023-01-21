Взрывчатка попала в дом: россияне обстреляли пограничное село на Сумщине, ранен подросток

В субботу, 21 января, российские оккупанты обстреляли пограничное село Студенок в Сумской области. Ранения получил 17-летний парень.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, взрывчатка попала и в один из домов. В результате вражеской атаки он полностью уничтожен. В доме к моменту обстрела был подлток.

"Чудом выжил. Его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы. Пока жизни парня уже ничего не угрожает", — подчеркнул руководитель ОВА.

Оккупанты атаковали территорию Эсманьской общины Шосткинского района около 13:00. Россияне ударили из минометов. Десять мин разорвались на улицах села, а также возле жилья местных жителей.

Напомним, 21 января российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области. Снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

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