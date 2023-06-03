Взрывчатку из дома принесла девочка: подробности инцидента на детской площадке в Херсонской области

Взрывоопасный предмет, от детонации которого были травмированы двое мальчиков в Загоряновке Белозерской ТГ, на детскую площадку из дома принесла девочка.

Об этом сообщил глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире марафона "Єдині новини", пишет Суспільне.

"Конечно, виновата Россия и российская агрессия, потому что они оставили много взрывоопасных предметов. Но здесь еще есть вина родителей — отец девочки принес домой много железных предметов. И потом девочка взяла один из предметов и принесла его на детскую площадку. Еще не выяснили, что это был за предмет, но ребята им играли — подбрасывали, бивали его. И — взрыв, в результате два парня ранены", — рассказал Толоконников.

В настоящее время дети получают медицинскую помощь, их состояние стабильное. Младшего Марка осмотрели медики, и парень уже дома. 13-летнему Косте сделали операцию. Ребенок в больнице, здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в селе Загоряновка Херсонской области двое детей подорвались на неизвестном взрывном предмете. Инцидент произошел на детской площадке, где играли ребята.

А в Запорожье дети обнаружили на пляже мину. Пиротехники ГСЧС уничтожили мину.

Разминирование Херсона

Канада передала Украине первую партию оборудования для разминирования. Эти средства будут использоваться для разминирования фермерских полей, чтобы восстановить их использование и способствовать укреплению продовольственной безопасности.

Также сообщалось, что на территории Херсонской, Николаевской и Харьковской областей с помощью машин механизированного разминирования уничтожают мины и другие взрывоопасные предметы, оставленные россиянами на освобожденных территориях.

В Херсонской области работают группы разминирования Минобороны и подразделения Сил обороны. Ежедневно к обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов привлекается от 70 до 75 групп.

В ГСЧС Украины сообщали, что примерно 30% территории Украины (около 180 тысяч км²) было заминировано в результате российского вторжения — это более двух территории Австрии или пяти территорий Молдовы.

В частности, на деоккупированных территориях Херсона разминированию подлежат около 7 тысяч километров квадратных.

На полное разминирование Украины уйдет от 5 до 10 лет. Речь идет о гуманитарном разминировании, которое, в отличие от оперативного и боевого, предусматривает комплексный обзор всей территории, где шли боевые действия.

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