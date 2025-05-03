Взрывная ночь в Крыму: россияне перекрыли Керченский мост (видео)

Керченский мост / © Reuters

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В ночь на 3 мая мост через Керченский пролив в Крыму перекрыт россиянами для движения.

Об этом сообщает соответствующий паблик в Telegram.

В сообщении говорится, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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© из соцсетей

"Находящиеся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям", — звучит в сообщении.

© из соцсетей

Также оккупанты объявили в Крыму еще и ракетную опасность. Сигнал тревоги звучит и в Севастополе. Звуки взрывов, предварительно вылеты российской ПВО, слышат в Керчи и Феодосии.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

К тому же о полетах беспилотников через Красноперекопский район сообщают очевидцы.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.