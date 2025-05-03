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Взрывная ночь в Крыму: россияне перекрыли Керченский мост (видео)
В Крыму раздались взрывы
В ночь на 3 мая мост через Керченский пролив в Крыму перекрыт россиянами для движения.
Об этом сообщает соответствующий паблик в Telegram.
В сообщении говорится, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
"Находящиеся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям", — звучит в сообщении.
Также оккупанты объявили в Крыму еще и ракетную опасность. Сигнал тревоги звучит и в Севастополе. Звуки взрывов, предварительно вылеты российской ПВО, слышат в Керчи и Феодосии.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
К тому же о полетах беспилотников через Красноперекопский район сообщают очевидцы.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.