Взрывная ночь в России: стало известно, в какие объекты попали СБУ и Силы обороны (видео)

Россиянам было очень неспокойно и "горячо".

Ночью 14 января был поражен ряд вражеских объектов в разных регионах России. Это удачная спецоперация СБУ и Сил Обороны.

Об этом сообщили источники ТСН в Силах обороны.

Мощный удар по военному аэродрому "Энгельс-2"

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По информации источников, в результате совместной спецоперации было поражено:

Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован большой пожар;

Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар;

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по враждебным военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", – сообщило информ. источник в СБУ.

Раньше говорилось о том, что в Украине создали дроны, которые способны нести большие мины и даже КАБы. Это уже не прототипы, а реальные БПЛА, которые получают Энгельс и дальше.

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