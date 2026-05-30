Взрывная ночь в Таганроге: Мадяр раскрыл, что дроны разнесли

Дроны уничтожили «Искандер» и два Ту-142 в Таганроге.

В Таганроге было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по военному аэродрому в российском Таганроге.

Как сообщает командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своем Telegram-канале, в результате атаки уничтожили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» и два самолета Ту-142.

Отмечается, что Ту-142 — это дальний противолодочный самолет, созданный на базе стратегического бомбардировщика. Между тем, ОТРК «Искандер» является российским оперативно-тактическим ракетным комплексом для запуска ракет класса «земля-земля». Комплекс поразили на пусковой позиции в окрестностях Таганрога в Ростовской области.

«Визит в Таганрог совершили „Птахи 1 ОЦ СБС“. Результат не ограничился только уже названными целями — в воде тоже „горело“ хорошо», — отметил «Мадяр».

Ранее сообщалось, что Таганрог в Ростовской области оказался под массированной атакой беспилотников. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, написал, что на территории порта в Таганроге в результате атаки БпЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания.

