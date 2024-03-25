Взрывная спецоперация в Крыму: в ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"

23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота РФ. Поражден большой десантный корабль россиян "Ямал".

Подробности о повреждениях судна сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

"Был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал". По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ВДК носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", – сказано в сообщении.

Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 годы находился на ремонте.

"Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются", — добавили в ГУР.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар по военным объектам РФ на территории временно оккупированного Крыма. ВС РФ не досчитались двух десантных кораблей.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ РФ. Третий корабль, ожидающий подтверждения – это "Иван Хурс".

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал удар по российским десантным кораблям Черноморского флота "Ямал" и "Азов". 24 марта в Сети X он написал, что в целом Черноморский флот РФ функционально бездействует, а свои корабли вынуждены держать в портах.

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