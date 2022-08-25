Взрывная волна выбросила парня из дома, а семья сгорела заживо: подробности обстрела Чаплино (фото)

Российские оккупанты в среду, 24 августа, ракетами обстреляли жилые дома и железнодорожную станцию в Чаплино Днепропетровской области.

Из-за ракетных обстрелов в поселке погибли 25 человек, еще 31 — получили травмы. Российские оккупанты за день в Чаплино убили 2 детей.

Об этом сообщает "Укринформ".

Россияне дважды в день обстреливали Чаплино

Начальник 10-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области подполковник службы гражданской защиты Артем Журавлев рассказал, что россияне в 14:10 ракетой обстреляли жилой дом. Через час ракетный удар повторился — оккупанты ударили по железнодорожной станции, где стоял пассажирский поезд.

Фото: Укринформ

Ракетный удар по станции: вспыхнуло 5 пассажирских вагонов

Артем Журавлев рассказал, что из-за ракетного удара по станции загорелось 5 пассажирских вагонов.

"Силами ГСЧС и местной пожарной команды пожарного поезда ее погасили. В 50 метрах от эпицентра событий была найдена проводница вагона. Сотрудниками ГСЧС ей была оказана медицинская помощь и эвакуирована в госпиталь", — сообщил спасатель.

По словам Журавлева, на момент ракетного удара рядом со станцией ехал автомобиль с семьей из Донецкой области. Родители сгорели живьем, а ребенка 2005 года рождения выбросило из авто. Ребенка нашел голова громады, он жив.

Фото: Укринформ

Отец нашел тело 11-летнего сына на соседском дворе

За час до удара по железнодорожной станции оккупанты обстреляли жилые дома в Чаплино. Местная жительница Татьяна рассказала, что, когда она услышала взрыв, выбежала на улицу и увидела, что дома ее соседей уже нет.

Ракета попала в помещение, в котором жила семья с двумя детьми. На момент удара там была женщина и дети, ее муж находился во дворе с другом.

Владелец дома Сергей рассказал, что все произошло очень быстро. Сначала от взрыва он лишился слуха. Потом бросился искать своих родных.

"Жену и старшего сына мы откопали…. Живые. Приехала скорая и забрала их", — рассказывает Сергей.

Тогда мужчина с жителями поселка бросились искать 11-летнего Вадима. Ребенка нашли через полтора часа в соседнем дворе, куда мальчика выбросило взрывной волной. Перед трагедией мальчик отдыхал на диване в доме.

Фото: Укринформ

"Вот он, Владик мой, здесь лежал. Никто не знал, что он там лежит. Нашли его еще теплого, если бы раньше увидели, может он был бы жив... а так... Его опрокинуло через дом и выбросило во двор соседей... Мой сынишка час здесь пролежал", — говорит Сергей.

Старший сын Сергея, 13-летний мальчик сейчас в больнице, его состояние средней тяжести.

В тот день в поселке погиб еще один ребенок – 6-летний мальчик.

Всего в результате вражеской атаки уничтожены 2 частных дома, повреждены 30 домов и 35 хозяйственных сооружений, уничтожены автомобиль, повреждены еще 3, пострадало здание Укрпочты.

Напомним, россияне, вероятно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С".

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