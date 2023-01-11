"Взрывная" встреча оккупантов в Соледаре: ВСУ ликвидировали группу "вагнеровцев" (видео)

Оккупантов отследили в режиме реального времени и накрыли огнем.

В Соледаре в начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали враждебное наступление на город. Военные в режиме реального времени обнаружили наемников ЧВК "Вагнер" и сразу же их ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия. Приблизившись к позициям наших защитников, "вагнеровцы" попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка"", — рассказали детали пограничники.

Бои за Соледар

В среду, 11 января, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Соледар не находится под контролем российской армии.

Издание CNN пишет, что сейчас в Соледаре ситуация критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожесточенные в Соледаре и Бахмуте свидетельствуют о необходимости усиления военной помощи для Украины.

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