Взрывной волной и обломками поврежден поезд Запорожье-Львов (фото)

Взрывной волной и обломками были выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье-Львов.

Об этом 21 апреля сообщили в "Укрзалізниці".

Пострадавших нет, поезд следует дальше.

"Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести вред", — говорится в сообщении.

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Пассажирам напомнили: нельзя вести съемку из окон поезда и при сигнале тревоги в регионе, через который пролегает маршрут, закрывать окна и не находиться прямо напротив оконного проема.

Напомним, в четверг, 21 апреля, армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по городу Запорожье.

Укрзализныця

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