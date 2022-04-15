Взрывные леса в Ровенской области усеяны не только заготовками от военных, но и ловушками от местных "партизан"

Взрывные леса в Ровенской области усеяны не только заготовками от военных, но и ловушками от местных "партизан"

На случай нашествия врагу из Беларуси, сотни тысяч гектаров обеспечат не только непроходимую трясину, но взрывные сюрпризы.

На случай нашествия врагу из Беларуси, сотни тысяч гектаров обеспечат не только непроходимую трясину, но взрывные сюрпризы. Тропинки заминированы военными, а местные подготовили незваным гостям еще и сногсшибательные ловушки. Жители Ровенщины теперь в лес не ходят и чужакам этого не советуют.

Об этом говорится в ТСН.

Лес на территории Варасской общины, вглубь которой идти запрещено. Именно здесь на тысячах гектаров приготовили взрывную встречу, если вдруг сюда захотят идти оккупанты. «Не все они таблички увидят, будут где-нибудь и не увидят, лучше им сюда даже и не идти», - говорят местные.

Недалеко все заминировано тоже, ведь в этом районе важный объект – атомная электростанция. "Силы сосредоточены, чтобы не допустить даже близко к территории станции врага", — говорит городской голова Вараша Александр Мензул.

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Следовательно, врагу лучше даже не заглядывать на Ровенщину, где почти 800 тысяч гектаров леса.

Местные же знают, что сейчас в лес идти запрещено. Но и сами приобщаются к вероятной встрече нежелательных гостей. «Одно дело ехать голой степью и делать, что хотеть, а второе – пусть сунутся к нам в лес, мы их здесь радостно встретим», – говорят местные.

Петр десятки лет работает в лесу. Знает каждый куст и каждое дерево. Говорит, неожиданности для неприятеля на каждом шагу приготовили и местные. «Пусть попробуют походить по партизанским тропам, где наши деды ходили с родителями, я в лесу работаю уже 30 лет, у нас очень много своих секретов», — утверждает Петр.

И с таким настроением, каждый местный, говорят здешние старосты. И даже природа, отмечает, на нашей стороне. «Наша территория славится тем и отличается тем, что вокруг леса, очень много непроходимых болот», – рассказывает староста села Варасского района Александр Рудник.

Следовательно, уверены, обойти трясину, мину или другие ловушки – врагу невозможно. И намекают, не только в лесу приготовлены сюрпризы. И хотя все надеются, что наша победа уже близко и снова можно будет ходить за ягодами и грибами — но готовы соблюдать запрет леса сколько будет нужно.

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