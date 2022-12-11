Взрывоопасный шторм в Черном море: на побережье обнаружили два неприятных "сюрприза" от врага

В южных областях Украины штормовое море вынесло на берег мины.

Штормовая погода в Черном море усиливает минную опасность. В ночь на 11 декабря на побережье Николаевщины и в одном из лиманов Одесщины обнаружены вражеские дрейфующие мины.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Оба опасных снаряда были обнаружены пограничниками и контролируемо уничтожены подрывными командами ГСЧС и ВМС.

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Силы обороны юга Украины напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря могут быть очень опасны.

Отчаянным любителям отдыха на побережье даже в зимнюю погоду военные советуют не подвергать себя опасности.

“Соблюдайте нормы и ограничения военного положения. Они введены, чтобы обезопасить вас и ваших близких", – говорится в опубликованном обращении.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в Румынии обезвредили морскую мину, дрейфующую у берега Черного моря.

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