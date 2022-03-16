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Взрывотехники обезвредили более 350 боеприпасов, сброшенных российскими оккупантами на Украину — Нацполиция

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Взрывотехники обезвредили более 350 боеприпасов, сброшенных российскими оккупантами на Украину — Нацполиция

Сколько бы беды этот носитель смерти натворил, если бы попал в цель.

Взрывотехники обезвредили более 350 боеприпасов, которые российские оккупанты сбросили на мирных украинцев.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что уже три недели враг поливает территорию Украины ракетами и авиаснарядами.

Также взрывотехники полиции произвели контролируемый взрыв крылатой ракеты.

"Сколько беды бы этот носитель смерти натворил, если бы попал в цель. А по нашим просьбам закрыть небо над Украиной в ответ — тишина. Остатки боеприпасов изымаем как доказательства военных преступлений России против Украины. Весь мир должен увидеть и осудить настоящее уничтожение мирного украинского населения российскими захватчиками.И даже после нашей победы еще долго будет раздаваться эхо войны. Потому что неизвестно, сколько неразорванных боеприпасов спрятано под землей и завалами", — говорится в сообщении.

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