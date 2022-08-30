Взрывы гремят в Каховском районе: фото и видео "хлопка"

Вечером 30 августа слышны взрывы в Каховском районе Херсонщины. В частности, вероятно, что-то детонирует в оккупированном Таврическом.

Это может быть детонация боеприпасов на уничтоженном складе российских оккупантов.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Херсонская область. Детонация на уничтоженном ВСУ складе БК оккупантов", – говорится в коротком заявлении.

В то же время в Telegram-канале Вооруженные Силы Украины сообщается о взрывах и детонациях в оккупированном Таврическом Каховского района.

Напомним, 30 июня несколько ударов были нанесены по Антоновскому мосту в Херсоне, где сосредоточивают свои силы российские оккупанты.

Освобождение Херсона: на Антоновском мосту произошли три мощных взрыва

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