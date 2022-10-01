Взрывы и пожар на аэродроме "Бельбек" в Крыму: военный эксперт назвал вероятную причину

Одной из причин пожара на аэродроме "Бельбек" в аннексированном Россией Крыму может стать истощение ресурса авиационной техники РФ.

После обеда 1 октября в аннексированном Крыму возник мощный пожар вблизи аэропорта "Бельбек". Оккупационные "власти" заявили, что пожар вблизи аэропорта произошел из-за падения самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что это может означать истощение ресурса авиационной техники противника.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это говорит, во-первых, о том, что пилот не был достаточно профессиональным, чтобы оценить ситуацию и совершить безопасную посадку. То есть, на одном из важнейших аэродромов РОВ полеты совершал... желток?" Во-вторых, пилота могла подвести техника, давно уже не пригодная к полетам, но летать сейчас российским летчикам уже просто не на чем. То есть, можно говорить об истощении ресурса авиационной техники. В-третьих, это может быть одновременно и во-первых и во-вторых, что просто бинго – неквалифицированный пилот, за штурвалом убитой временем техники и как результат – клубы дыма над Бельбеком", – пояснил он.

Напомним, во временно оккупированном Крыму возник мощный пожар вблизи аэропорта "Бельбек" возле Севастополя. Перед этим местные слышали взрывы. В свою очередь, местные оккупационные "власти" заявляют, что на аэродроме в Бельбеке произошла "внештатная ситуация".

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