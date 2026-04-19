ТСН в социальных сетях

Война
Взрывы и пожар в Таганроге: стало известно, кто это сделал

Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.

Анастасия Павленко
В Таганроге на предприятии по производству дронов возник пожар

В Таганроге на предприятии по производству дронов возник пожар / © Associated Press

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщил Генштаб.

«Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника — „Атлант Аэро“ (Таганрог, Ростовская область России). В результате возник пожар на территории объекта», — подтвердили в ведомстве.

«Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион». Последний — весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, коррекционные авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА.

Что еще попало под удар:

  • состав боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской области)

  • составы материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополино и Мариуполь в Донецкой области, Смеле Запорожской области, а также цистерны из ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, также в Запорожье

Напомним, 19 апреля российский город Таганрог атаковали ракеты, в результате чего произошел пожар на местном производстве.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали российский порт Усть-Луга, нанеся значительные повреждения нефтяного терминала и фактически остановив экспортные операции агрессора.

