Взрывы и пожар в Таганроге: стало известно, кто это сделал
Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.
В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщил Генштаб.
«Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника — „Атлант Аэро“ (Таганрог, Ростовская область России). В результате возник пожар на территории объекта», — подтвердили в ведомстве.
«Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион». Последний — весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, коррекционные авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА.
Что еще попало под удар:
состав боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской области)
составы материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополино и Мариуполь в Донецкой области, Смеле Запорожской области, а также цистерны из ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, также в Запорожье
Напомним, 19 апреля российский город Таганрог атаковали ракеты, в результате чего произошел пожар на местном производстве.
