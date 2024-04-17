Взрывы и пожары на аэродроме в Джанкое: СМИ сообщают о больших потерях окупантов

Раненых перевозят вертолетами в Севастополь из-за отсутствия мест в госпитале в Джанкое.

В ночь на 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое раздавались взрывы и зафиксировали пожары. В результате, по данным крымских телеграмм-каналов, погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены.

Об этом сообщает телеграмма-канал Крымский ветер.

"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", — говорится в сообщении.

Тем временем военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на свои источники утверждает, что уничтожен состав ракет "Циркон" и "С-300".

Напомним, ночью 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое зафиксировано 6 пожаров.

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