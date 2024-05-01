Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Взрывы каждые две минуты": РФ увеличила количество ударов по Херсонщине — Прокудин

"Взрывы каждые две минуты": РФ увеличила количество ударов по Херсонщине — Прокудин

Разрушения в Херсонской области после атак армии РФ / Фото: Associated Press

Александр Прокудин рассказал о количестве ударов оккупантов по Херсонской области.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что количество ударов оккупантов по области выросло в более чем четыре раза.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Глава ОВА уточнил, что за последние 10 дней враг в среднем выпускает около 700 снарядов в день. В январе-феврале это количество составляло 150 снарядов.

"Россияне продолжают атаковать из ствольной, реактивной артиллерии, танков, авиации, беспилотников. Слышим взрывы каждые две минуты. Это просто терроризм. У нас повреждено 28 000 гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц", — добавил Прокудин.

Напомним, Россия готовит удары по Украине перед Пасхой и "качает" новый скандал – все подробности.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация