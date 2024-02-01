Взрывы на аэродроме Бельбек: аналитики предположили, чем могли ударить ВСУ

В среду, 31 января, в районе временно оккупированного Севастополя в Крыму раздались взрывы. Украинские войска нанесли удары по российским объектам в районе аэродрома Бельбек.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты точно не знают, какие российские цели были уничтожены. Министерство обороны России заявило, что российские войска перехватили 20 украинских ракет, 17, как сообщается, на подступах к Севастополю и три, как сообщается, в других местах над оккупированным Крымом.

Известный милблогер утверждал, что украинские силы использовали при ударах крылатые ракеты Storm Shadow. Недавно украинские войска неоднократно обстреливали аэродром Саки (к северу от Севастополя).

Напомним:

На территории временно оккупированного Крыма в среду, 31 января, прогремел ряд мощных взрывов. Местные сообщали о пожаре вблизи аэропорта Бельбек.

Сначала взрывы раздавались в районе Севастополя и Сак. Крымчане также слышали звуки взрывов в Гвардейском и стрельбу в Феодосии.

Оккупационные власти объявили воздушную тревогу на территории Севастополя. Впоследствии в Севастополе снова раздались мощные взрывы. Россияне подняли авиацию в небо, чтобы оградить от ударов по аэродромам. Также сообщается, что в сторону аэропорта Бельбек, откуда виден дым, выехало тогда много пожарных машин.

По данным российских пабликов, на аэродроме Бельбек потеряно три самолета – два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены, однако якобы их еще могут отремонтировать. А один самолет полностью уничтожен, поскольку ракета попала прямо в него.

Также сообщается, что на аэродроме Бельбек и возле него погибли 12 российских военных, еще ранены более 10 оккупантов.

Генерал-лейтенант и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил причастность Украины к ударам по аэродрому Бельбек в Крыму.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от российского присутствия", – написал он.

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