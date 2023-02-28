Взрывы на аэродроме "Мачулищи": эксперт объяснил, перекинут ли самолеты в другое место

После этого россияне будут прятать как можно дальше свои самолеты. Они не будут их размещать в Беларуси, а если и будут, то только после того, как стянут туда больше сил ПВО.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

“Я думаю, что после этого россияне будут прятать как можно дальше свои самолеты. Они не будут их размещать в Беларуси, а если и будут, то только после того, как взыскают больше сил противовоздушной обороны и усилят охрану. Самолеты действительно очень ценны. Их вообще около одного десятка, а уничтоженных модернизированных – четыре. Нюанс состоит в том, что этот аэродром "Мачулищи" находится в 7 км от центра Минска. Если это были белорусские партизаны и они попали в охраняемый самолет, то что же будет с Лукашенко по его логике? Ему в окно тоже может залететь беспилотник. И каким бы бронированным ни был его кабинет, он может погибнуть”, — рассказал Иван Ступак.

Белорусская организация бывших правоохранителей "BYPOL" взяла на себя ответственность за произошедшее на аэродроме.

“Я думаю, что можно ожидать и повторения таких действий через какой-то период времени, поскольку сейчас белорусские правоохранители вместе с российскими коллегами просто шарят по всей территории Беларуси и выискивают тех, кто может быть потенциально причастен к этой атаке. Отдельно они также активно мониторят соцсети о том, кто одобрительно выскажется на тему поддержки этих ударов”, — отметил эксперт.

Лукашенко уже собирал по этому случаю совещание, но публично никак не комментировал инцидент. Эксперт считает, что Лукашенко просто боится что-либо сказать и признать, что территория Беларуси незащищена.

Напомним, что в Сети опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи" после ударов дронами по российскому самолету-разведчику А-50У.

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