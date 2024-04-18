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Взрывы на аэродроме в Джанкое: ГУР обновил список уничтоженных целей врага

Взрывы на аэродроме в Джанкое: ГУР обновил список уничтоженных целей врага

Взрывы на аэродроме в Джанкое: ГУР обновил список уничтоженных целей врага

Аэродром в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В результате успешной операции Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме города Джанкой уничтожен или критически поврежден ряд объектов.

Главное управление разведки Минобороны Украины обновило перечень уничтоженных целей врага на военном аэродроме в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Событие произошло 17 апреля 2024 года.

ГУР МО Украины информирует, что в результате успешной операции Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме города Джанкой уничтожены или критически повреждены:

● четыре пусковых установки ЗРК С-400;

● три радиолокационных станции;

● пункт управления средствами ПВО;

● аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, какая авиация могла быть на аэродроме в Джанкое, где ночью 17 апреля раздавались взрывы.

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