Взрывы на аэродроме в Крыму уничтожили более 10 вражеских самолетов и ракеты — Командование Воздушных сил ВСУ

Вооруженные силы Украины вывели из строя более половины всех боевых самолетов Черноморского флота РФ в Крыму. Однако все, что россияне потеряли, они могут быстро восстановить.

Российские оккупанты могут быстро восстановить технику, потерянную во время "хлопка" в Крыму.

Об этом в эфире ТСН рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне во время взрывов на аэродроме "Саки" могли потерять более 10 самолетов, склад с боеприпасами, а также склад с горюче-смазочными материалами. Кроме того, уменьшилось и само количество оккупантов, погибших во время "хлопка".

"Таким образом, это чрезвычайно серьезно повлияет на вообще морально-психологическое состояние и военнослужащих-рашистов, которые там себя чувствовали безнаказанными на нашем украинском полуострове. Так же мы видели в те дни, когда это произошло, огромный поток или отток русских, назовем их, туристов, приехавших незаконно на нашу землю. Так же и военные испытывают теперь определенную тревогу, потому что "хлопок" повторяется с каждым днем. И это очень серьезно влияет”, — подчеркнул Юрий Игнат.

Также он добавил, что в этом регионе потеряны самолеты, которые Россия использовала для нанесения ракетных ударов по Одесщине, Николаевщине и другим областям Украины.

"Там есть не один военный аэродром. Это бывшие наши серые аэродромы Воздушных сил, которые оккупировал враг. А авиации в России еще достаточно для того, чтобы перебросить с других аэродромов туда, равно как и летчиков. Но эффект действительно есть и это хорошие новости для нас, что Россия одновременно теряет столь большое количество техники”, — подчеркнул военный.

Напомним, что возле Евпатории в Крыму аж три "хлопка".

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