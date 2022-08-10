Взрывы на аэродроме в Крыму: в Воздушных силах сообщили об ущербе для российских флотов

После взрывов на крымском аэродроме "Саки" Каспийская флотилия и Черноморский флот ВМФ России получат меньше воздушной поддержки.

Эта поддержка авиации была очень важна для оккупантов.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

По данным спикера Воздушных сил, вокруг Украины постоянно находятся около 20 российских самолетов разных типов. Они проводят круглосуточное патрулирование.

"Эти самолеты осуществляли больше патрулирование, а также наносили удары авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-58, возможно Х-31, которые слетали с аэродрома в Новофедоровке и часто курсировали на остров Змеиный, когда он еще был под оккупацией, и оказывали воздушную поддержку тем флотам — Черноморскому и Каспийскому. Это было важно для оккупантов, теперь они будут получать меньше поддержки", — пояснил Игнат.

Напомним, 9 августа на захваченном оккупантами военном аэродроме "Саки" в Крыму прозвучала серия мощных взрывов.

10 августа командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.

Юрий Игнат рассказал о "хлопке" в Крыму

Читайте также: