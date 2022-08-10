Взрывы на аэродроме в Новофедоровке могли уничтожить многоцелевые истребители: стало известно какие именно

Взрывы во временно оккупированном Крыму на авиабазе "Саки" уничтожили девять самолетов.

На военном аэродроме в Новофедоровке вывели из строя почти десяток российских самолетов. Там находились, в частности, самолеты Су-30СМ и Су-24МР.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич.

"Минус 9 самолетов оккупантов, выведенный из строя аэродром. Судя по взрывам, на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму был также и поражен состав авиационного вооружения. На этой базе россияне в основном размещали многоцелевые истребители Су-40СМ, военно-транспортный Ил-76 и другую авиатехнику", — подчеркнул Александр Завитневич.

Он также подчеркнул, что с аэродрома вылетели самолеты, которые наносили удары по Украине — в частности, противорадиолокационными ракетами для "подавления" украинской противовоздушной обороны.

Сам же аэродром является одним из ключевых Крымского полуострова, где размещалась авиация.

Напомним, что оккупанты нанесли авиаудары на Запорожском и Новопавловском направлениях.

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