Взрывы на аэродроме в Подмосковье: в ГУР анонсировали продолжение операций по уничтожению самолетов

Операции по уничтожению российских самолетов на территории РФ были и будут продолжаться дальше.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

По его словам, российские военные тщательно защищают свои военные объекты, особенно – аэродромы.

"Тут вопрос не в том, что они недаром, вопрос в том, что люди, эти герои, которые выполняли данную задачу... которые помогали Украине защищать себя от российской агрессии – это говорит о высоком уровне подготовки, профессионализма и жертвенности. Конечно., они рисковали своими жизнями. Подобные операции регулярно реализуются на территории государства-агрессора. Не обо всех из них становится известно, не обо всех из них мы говорим... Подобные операции были и будут в будущем", — рассказал Андрей Юсов.

Напомним, что в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда.

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