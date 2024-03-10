Взрывы на аэродроме в Таганроге: самолет А-50 повредили дронами, на которые донатили украинцы

Есть вероятность того, что был поражен еще один самолет. Однако официального подтверждения этого пока нет.

Нанести удары по российскому Таганрогу помогли донать украинцев. "Налеты" дронов по меньшей мере повредили один самолет А-50.

Об этом на своей странице в соцсетинаписал волонтер Сергей Притула.

“Ваши донаты клепали Таганрог. И когда "пробивали коридор", и когда били по объекту. Как говорится: "Можем повторите" бесследно не проходит. Мои источники сообщают, что один самолет ДРЛВ А-50, который размещался в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью критически поврежден в связи со значительными повреждениями самого ангара”, — написал Сергей Притула.

Он также добавил, что есть вероятность того, что был поражен еще один самолет. Однако официального подтверждения этого пока нет.

В российском Таганроге на комплексе имени Бериева повредили самолет А-50. Именно этот самолет получал повреждения и раньше – в Беларуси.

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