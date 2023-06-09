Взрывы на Арабатской стрелке: Федоров сообщил о "бавовне" на базе Росгвардии

В Херсонской области произошел "прилет" в столовой, в которой собрались оккупанты.

На захваченной российскими оккупантами базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 9 июня, в своем Telegram-канале.

По его информации, в результате взрыва "не выдержали стены" столовой на базе отдыха "Экспресс", которую превратили в свои казармы оккупанты из Росгвардии.

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“Упали [стены] прямо во время трапезы военных Росгвардии. Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем "скорых", которые не успевают их вывозить”, - добавил Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что даже более 100 километров от линии фронта не гарантируют врагу безопасности и не помогают укрыться от "бавовны".

Напомним, накануне, в четверг 8 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.

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