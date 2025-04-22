ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2358
Время на прочтение
1 мин

Взрывы на арсенале под Москвой: в СНБО рассказали об объекте

Был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ в 60 км от Москвы, где хранились ракеты и артиллерийские снаряды.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Взрывы на арсенале под Москвой: в СНБО рассказали об объекте

На военном складе во Владимирской области, где сегодня, 22 апреля, раздались взрывы, хранились ракеты и артиллерийские снаряды, которыми РФ нещадно бомбит Украину.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подтвердил, что детонация произошла на 51-м арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления РФ — Ред.), расположенном вблизи города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы.

По данным Коваленко, там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая «Искандер», «Точка-У», «Кинжал», боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также «Град», «Смерч», «Ураган». На нем хранится около 105 тысяч тонн вооружения.

По информации Defense Express, этот арсенал находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО в РФ. Также это один из тех самых арсеналов ГРАУ, которыми массированно атаковали Украину летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Курщине ВСУ уничтожили место запуска вражеских БпЛА.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2358
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie