Взрывы на арсенале под Москвой: в СНБО рассказали об объекте

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На военном складе во Владимирской области, где сегодня, 22 апреля, раздались взрывы, хранились ракеты и артиллерийские снаряды, которыми РФ нещадно бомбит Украину.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подтвердил, что детонация произошла на 51-м арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления РФ — Ред.), расположенном вблизи города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы.

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По данным Коваленко, там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая «Искандер», «Точка-У», «Кинжал», боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также «Град», «Смерч», «Ураган». На нем хранится около 105 тысяч тонн вооружения.

По информации Defense Express, этот арсенал находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО в РФ. Также это один из тех самых арсеналов ГРАУ, которыми массированно атаковали Украину летом 2024 года.

Дата публикации 17:08, 22.04.25 Количество просмотров 38 Под Москвой взрывается российский арсенал боеприпасов

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