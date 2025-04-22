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Взрывы на арсенале под Москвой: в СНБО рассказали об объекте
Был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ в 60 км от Москвы, где хранились ракеты и артиллерийские снаряды.
На военном складе во Владимирской области, где сегодня, 22 апреля, раздались взрывы, хранились ракеты и артиллерийские снаряды, которыми РФ нещадно бомбит Украину.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он подтвердил, что детонация произошла на 51-м арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления РФ — Ред.), расположенном вблизи города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы.
По данным Коваленко, там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая «Искандер», «Точка-У», «Кинжал», боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также «Град», «Смерч», «Ураган». На нем хранится около 105 тысяч тонн вооружения.
По информации Defense Express, этот арсенал находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО в РФ. Также это один из тех самых арсеналов ГРАУ, которыми массированно атаковали Украину летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что на Курщине ВСУ уничтожили место запуска вражеских БпЛА.