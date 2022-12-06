Взрывы на авиабазах РФ, откуда бомбят Украину: названо количество пораженных бомбардировщиков

В российской Саратовской области на аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые РФ использует для массированных обстрелов Украины.

Об этом в своей колонке на "Эспрессо" сообщил военный обозреватель и директор Defense Express Сергей Згурец.

В частности, он отметил, что в боеспособном состоянии у России более 20 таких самолетов.

"По некоторым утверждениям на аэродроме в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Хочу напомнить, что таких бомбардировщиков у россиян 60, в боеспособном состоянии более 20. Именно эти 20 Ту-95МС активно используются для пусков ракет по территории Украины", — подчеркнул Згурец и добавил, что "Энгельс" является базой для двух авиационных полков военных самолетов РФ.

Следует также сказать, что 5 декабря помимо взрыва на аэродроме "Энгельс", в РФ пострадал также военный аэродром "Дягилево". Там, по официальной версии, взорвался бензовоз. Этот аэропорт РФ также использует для ракетных атак по Украине.

Военный обозреватель и директор Defense Express отмечает, что авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" - это единственные военные аэродромы в РФ, на которых обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину. Именно поэтому они важны для армии РФ.

"В обоих случаях речь идет о военных объектах, расположенных на расстоянии более 600 км от государственной границы с Украиной. В ВСУ вроде бы нет таких дальнобойных средств поражения. Однако есть одно "но"", — говорит Згурец.

Напомним, 5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" раздались взрывы. В частности, на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95 и погибли 4 российских оккупанта. На аэродроме "Дягилево" повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. Также под крылом Ту-22М3 видна подвешенная ракета Х-22, которая в то утро так и не полетела бомбить критическую инфраструктуру Украины и убивать украинцев.

В российских СМИ заявили, что по российским авиабазам ударили ВСУ. В частности, по "Энгельсу" в Саратовской области удар был нанесен якобы оперативно-стратегическим беспилотником ВР-2 "Стриж", который имеет дальность полета до 1000 км. Однако, как отметил эксперт по военной и гражданской авиации Валерий Романенко, если это был ВР-2 "Стриж", то его нужно было переработать. Поскольку этот беспилотник создавался для разведывательных целей.

В то же время украинская разведка заявила, что только Россия ответственна за взрывы на своих аэродромах. Так, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что это хорошая новость, однако Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к этому.

Читайте также: