Взрывы на авиабазах РФ: стало известно, чем нанесли удар по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево"

Это единственные военные аэродромы в РФ, на которых обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину.

Взрывы на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилево" были нанесены ударами модифицированного беспилотника советского образца Ту-141 "Стриж".

Об этом пишет американское издание Politico, которое со ссылкой на источники отмечает, что эти удары по российским военным аэродромам нанесла Украина.

"Украина использовала самодельные беспилотники для ударов по российским базам", – сообщает издание.

Более того, по словам источников Politico, для удара Украина использовала беспилотники советских времен. Речь идет о разведывательных беспилотниках Ту-141 "Стриж". По данным издания, они были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает способность Украины к инновационным решениям, в то время как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов у Ирана.

"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного", – сказал один из сотрудников украинского правительства.

Стоит отметить, что Украина, постоянно атакуемая ракетами РФ, в течение нескольких месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники от своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов внутри России.

Поэтому Украина самостоятельно нашла возможность, как нанести удары по территории страны-агрессора, модифицировав БПЛА советских времен.

Ту-141 "Стриж" — многократный советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ДКБ им. А. Н. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 "Стриж". Дальность полета – до 1000 км.

Взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево"

Напомним, 5 декабря сразу на двух российских аэродромах раздались взрывы. В частности, на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95 и погибли 4 российских оккупанта.

На аэродроме "Дягилево" Рязанской области повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. Также под крылом Ту-22М3 видна подвешенная ракета Х-22, которая в то утро так и не полетела бомбить критическую инфраструктуру Украины и убивать украинцев.

В российских СМИ заявили, что по российским авиабазам ударили ВСУ. В то же время украинская разведка заявила, что только Россия ответственна за взрывы на своих аэродромах.

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