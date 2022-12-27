Взрывы на авиабазе "Энгельс": Россия передислоцировала стратегическую авиацию на другие аэродромы

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что россияне после очередных взрывов 26 декабря рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс".

Об этом он сообщил 27 декабря в эфире информационного телемарафона.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать…После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена", — сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на это, угроза массированного ракетного обстрела сохраняется, и, возможно, россияне лишь внесли определенные коррективы в свои планы.

"Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", — отметил спикер ВС ВСУ и добавил, что РФ также может использовать иранские дроны.

Взрывы на авиабазе "Энгельс" под Саратовым

Напомним, что в ночь на 26 декабря на российской авиабазе "Энгельс" уже второй раз за месяц раздались взрывы. Именно оттуда для ракетных массированных обстрелов Украины вылетают российские стратегические бомбардировщики. Следует отметить, что в Минобороны РФ 26 декабря подтвердили атаку аэродрома и заявили о гибели трех российских военных. В то же время, там отметили, что военная техника не пострадала.

Позже СМИ написали, что в результате взрыва на авиабазе "Энгельс" пострадал командный пункт управления.

Предыдущий раз взрывы там раздавались 5 декабря. Тогда также сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих ракетные удары по Украине.

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