Взрывы на Днепропетровщине: есть разрушения на территории коммунального предприятия

В Новомосковском районе повреждены здания и автомобили.

В Днепропетровской области прозвучали взрывы утром 7 февраля во время массированной ракетной атаки по Украине. Кроме того, ночью россияне направили два дрона Shahed по Новомосковскому району области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утро на Днепропетровщине началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали – после отбоя", – указал глава области.

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Кроме того, ночью российские войска направили несколько беспилотников в Новомосковский район. Два вражеских дрона были сбиты защитниками из ВоК "Восток".

В результате падения обломков и попадания остальных беспилотников есть разрушения на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. На месте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили.

Враг также обстрелял из артиллерии Никопольщину: бил по райцентру и Марганецкой громаде.

Повсюду обошлось без погибших и раненых.

К слову, во время ракетной атаки по Харькову 7 февраля зафиксированы попадания и повреждение нежилой инфраструктуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тревога по всей стране! Украину атакуют ракеты и дроны

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