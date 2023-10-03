Взрывы на Днепропетровщине: в ОВА рассказали о ночной атаке и "прилете"

оккупанты попали по предприятию в Павлограде.

В ночь на вторник, 3 октября, российские оккупационные войска пытались атаковать Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили в небе над регионом 13 беспилотников и крылатая ракета.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто.

Обломки от сбитых беспилотников прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Там же произошло попадание.

"Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушен. Есть разрушение производственных объектов", — говорится в сообщении.

Также оккупанты ночью атаковали Никопольщины. Из тяжелой артиллерии россияне попали по Мировскому обществу. В результате атаки повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.

Как сообщалось, после полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников. Мониторинговые каналы сообщили, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. Громко было в Днепре и Павлограде.

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