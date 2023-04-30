Взрывы на Днепропетровщине: власти Павлограда призвали людей не находиться на улицах

Людей призывают находиться в безопасных местах.
Ночью, 30 апреля, в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы. Городские власти призвали жителей города немедленно покинуть улицы.
Об этом пишет официальная страница Павлоградского городского совета в Facebook.
"Люди, не ходите по городу, находитесь в безопасных местах, если вы хотите с кем-то увидеться, то лучше просто позвоните. Тревога продолжается! Беспокойтесь о собственной безопасности! Ждем официальную информацию", — говорится в сообщении.
Также жители Павлограда публикуют фотографии своих разрушенных квартир. Вероятно, оккупанты в очередной раз атаковали жилые дома. Официальной информации об этом пока нет.
По состоянию на 23.14 в Днепропетровской области объявили об отбое воздушной тревоги.
Мэр Павлограда Анатолий Вершина в комментарии "Суспильному" подтвердил взрыв в городе. Подробности обстрела пока неизвестны.
Напомним, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Там сообщают о взрывах.
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