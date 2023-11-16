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Взрывы на Хмельнитчине: в ОВА сообщили о последствиях вражеской атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Взрывы на Хмельнитчине: в ОВА сообщили о последствиях вражеской атаки

Работа ПВО

Обломки сбитых вражеских целей упали на грузовик и территорию продовольственных складов.

Утром 16 ноября Россия пыталась атаковать Хмельницкую область. Силы ПВО отработали по враждебным целям, однако есть повреждения в результате падения обломков.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, один из обломков упал на грузовой автомобиль и ранил водителя.

"Сегодня, во время утренней воздушной тревоги, в области по враждебным целям работали наши силы ПВО. Спасибо ВСУ за качественную работу. Вместе с тем, в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении. сообщении.

Кроме того, по его словам, обломки также упали на территорию продовольственных складов — повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-этажное здание, 7 емкостей для хранения растительного масла.

Ущерб устанавливается.

Напомним, во время тревоги 16 ноября в Хмельницкой области были слышны взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
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