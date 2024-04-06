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Взрывы на Хмельнитчине во время воздушной тревоги: первые подробности

Взрывы на Хмельнитчине во время воздушной тревоги: первые подробности

Момент сбивания российских дронов-камикадзе / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги, начавшейся в 03:39, слышали звуки взрывов. Воздушная тревога в регионе продолжалась до 06:22.

В ОВА сообщили некоторые детали.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа "Shahed". Информация о погибших, травмированных или повреждениях пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!" — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, российские войска в ночь на 6 апреля массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Shahed". В двух регионах есть погибшие. Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

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