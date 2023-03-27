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Взрывы на Киевщине и Днепропетровщине: в ВСУ рассказали о сбивании иранских дронов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7694
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы на Киевщине и Днепропетровщине: в ВСУ рассказали о сбивании иранских дронов

Фото: ТСН.ua

В Украине работает ПВО.

В Киевской и Днепропетровской области по состоянию на ночь 27 марта удалось сбить несколько иранских дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На Киевщине уже уничтожили несколько дронов типа Shahed, также есть сбитья на Днепропетровщине", — подчеркнул Игнат.

В ВСУ добавили, что точная цифра будет после окончания воздушной тревоги. Игнат отметил, что оккупанты запускают свои дроны с двух направлений. 

"Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа "Шахедов" и там группа "Шахедов", - рассказал Игнат.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Взрывы ночью 27 марта раздались в Днепре. Также в Киевской области сообщали о работе ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
7694
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