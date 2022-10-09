Взрывы на Крымском мосту: россияне бегут с оккупированного полуострова, на выезде — 6-километровая пробка

Проехать по Крымскому мосту можно только на легковом авто.

После взрывов на Крымском мосту россияне начали бежать с аннексированного полуострова. На выезд из Крыма 9 октября образовалась 6-километровая пробка из автомобилей.

Об этом сообщает российское издание The Insider.

Перед Крымским мостом образовалась пробка, автомобили пытаются выехать из оккупированного украинского Крыма. На Крымский мост пускают только легковые автомобили, другой транспорт – нет.

Международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что среди россиян, переехавших в Крым в 2014 году, там местных коллаборантов назревает паника. Это произошло не только из-за взрывов на мосту, но и из-за того, что россияне решили "перегруппировать" свои корабли и вывести их из бухт.

"Уничтожение российского флота в Крыму оставит остров фактически открытым для деоккупации. Это может произойти очень быстро, как и деоккупация Харьковщины. Фактически каждый последующий шаг россиян на оккупированных территориях провоцирует еще больше панических настроений у коллаборантов, или россиян, заселившихся во время оккупации", — говорится в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв. По данным оккупационных властей, там сдетонировала взрывчатка, которая якобы была заложена в грузовик. Из-за взрыва обрушилась часть дороги на мосту.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что к взрывам на Крымском мосту могут быть причастны сами россияне, ведь там усиливается противостояние между ведомством Шойгу и ФСБ.

Причины взрывов в оккупированном Крыму расследуют в России. Оккупационные власти сообщили о частичном возобновлении движения через мост.

Украинские военные эксперты и советник Офиса президента Алексей Арестович отмечают, что Крымский мост был некачественно построен, если он так легко рухнул. Ведь Антоновский мост постоянно обстреливают, однако он до сих пор стоит.

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