Взрывы на Крымском мосту: украинцы заметили интересную закономерность

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались многочисленные взрывы. После этого стало известно о падении истребителя в РФ. Украинцы заметили закономерность в этих событиях.

Украинцы заметили интересную тенденцию между взрывами у незаконного Крымского моста и падениями самолетов в РФ.

Так, сегодня, 12 августа, вблизи Керченского моста дважды раздавались взрывы. Там якобы сбивали "украинские" ракеты.

В Калининградской области России прямо в День Военно-воздушных сил разбился истребитель Су-30. Он якобы выполнял тренировочный полет, но в конце концов совершил "отрицательный взлет".

Украинцы в Сети говорят, что такие совпадения происходят уже не в первый раз. В частности, 17 июля на Крымском мосту также прогремели мощные взрывы. Тогда "упал" один пролет моста, а на самой переправе возникли километровые пробки.

В тот же день, 17 июля, в Краснодарском крае России в Азовское море упал штурмовик оккупантов Су-25. Он тоже "выполнял тренировочный полет" — взлетел с аэродрома в Ейске и упал в море.

Аналогичная ситуация произошла и во время первого за период масштабной войны пожара на Крымском мосту. Она произошла 8 октября 2022 года и подняла тогда немало шума в мире. В тот же день украинские защитники "приземлили" вражеский вертолет.

В соцсетях шутят по поводу такой тенденции, мол, глава украинской разведки Кирилл Буданов суеверен и любит такие таинственные совпадения.

Напомним, сегодня, 12 августа, вблизи Крымского моста во второй раз за день раздались взрывы. Их насчитали около 10-ти. Пропагандисты говорят об очередной "украинской" ракете.

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