Взрывы на аэродромах РФ: украинская разведка отреагировала на "хлопки"

Только Россия ответственна за взрывы на аэродромах.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы на российском аэродроме в Энгельсе, откуда россияне бомбят Украину. Он отметил, что это хорошая новость, но Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к этому.

Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона 5 декабря.

Представитель ГУР МО отметил, что он не может опровергнуть или подтвердить информацию о причастности Украины к взрывам на российских аэродромах, об этом будет известно после войны. Он добавил, что ответственна за то, что произошло только Россия. Также Юсов добавил, что взрывы на аэродромах, откуда российские террористы бомбят Украину – это всегда хорошие новости.

"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры. Остальные мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал представитель украинской разведки.

Взрывы на российских аэродромах 5 декабря

Утром, 5 декабря, на российских аэродромах Дягилево и Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине, прогремели взрывы. В частности, на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

В Министерстве обороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары нанесли якобы беспилотники.

Также в Сети опубликовали фото последствий взрывов с аэродрома Дягилево. На одном из опубликованных снимков под крылом российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 видна подвешенная ракета Х-22, которая в этот день не полетела убивать украинцев.

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