Взрывы на заводе в Чебоксарах: повлияет ли это на запуск ракет и "Шахедов" по Украине

Флаг России / © iStock

В ночь на 9 декабря в Сети сообщили о взрывах в Чебоксарах, Россия. Там расположен завод «Прогресс», производящий критически важные антенны «Комета» для российских крылатых ракет и «Шахедов». Уничтожение этого предприятия оказывает прямое влияние на способность России атаковать Украину.

Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире Radio NV.

Нарожный пояснил, что изделие «Комета» — защищенная антенна, устойчивая к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Смысл достаточно прост. Все видели, когда происходит воздушная тревога, у нас на навигаторах то в Перу мы оказываемся, то в Атлантическом океане. Это происходит, потому что у нас работают средства РЭБ, которые передают фальшивый сигнал», — сказал эксперт.

Россияне об этом прекрасно знают и делают это защищенное изделие. Комета может иметь от 4 до 16 каналов.

Почему антенна «Комета» важна для российских атак

Благодаря такой системе ракеты и дроны-камикадзе способны ориентироваться в пространстве даже при активной работе украинских средств электронного противодействия. Чтобы сломать ее работу, на объект нужно размещать до 16 средств РЭБ одновременно — это значительно усложняет противодействие.

Эксперт уточняет: предприятие не велико — его производственные площади сравнимы с футбольным полем. Поэтому каждый удар по локации может существенно повлиять на объемы изготовления компонентов для ракет и «Шахедов».

К слову, местные жители Чебоксар сообщали, что в городе прогремели два мощных взрыва, разница между которыми составляла примерно 20 минут. Российские источники заявляли об атаке неизвестных беспилотников, после чего в одном из районов вспыхнул пожар. Также в сети появилась информация о перекрытии движения сразу на трех участках дороги.

Были зафиксированы и временные ограничения в работе аэропорта Чебоксар — часть рейсов не принималась и не отправлялась.

Как отметил Петр Андрющенко, целью мог быть завод АО «Энергозапчасть», обеспечивающий российский ВПК электрооборудованием и генераторами и критически важный для оборонного производства РФ.

Напомним, 5 декабря Служба безопасности Украины провела удачную атаку беспилотниками на терминал по перевалке сжиженного газа в российском порту Темрюк (Краснодарский край). Под удар попали ключевые объекты предприятия «Мактрен-Нефть», специализирующегося на перевалке газа из вагонов на газовозы. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, который длился трое суток и охватил более 20 из 30 резервуаров объемом по 200 м³.

По данным источников ТСН.ua, операцию осуществлял Центр спецопераций «Альфа» СБУ. Кроме газовых резервуаров были уничтожены железнодорожные цистерны, промежуточная заправочная емкость и ливне-наливная эстакада, а площадь возгорания достигла около 3 тысяч квадратных метров.