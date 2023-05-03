Взрывы над Кремлем могли быть инициированы самой Россией – полковник запаса СБУ

Украина не является инициатором взрывов в Кремле. Это может являться фактором внутренней борьбы.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"Кто это сделал? Кому это выгодно? Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы это сделала Украина, но мы и наш Генштаб говорит, что это действительно не мы, нам от этого пользы нет. В большей степени это выгодно тем группировкам, которые борются за власть после Путина. В России много людей, которые обижены на Путина и которые хотели бы его свергнуть, так же мы видим, что даже в боях под Бахмутом разные группировки с конкурентной борьбой между собой, чтобы пошатнуть власть Путина”, – рассказал Михаил Притула.

Он также добавил, что власть Путина для них уже стали достаточно токсичной. На это также оказывают влияние санкции.

Напомним, Юрий Игнат предположил, что "картинное" видео над Кремлем может быть не последним. Вероятно, следует ожидать провокаций со стороны РФ.

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