Взрывы, обстрелы и гибель ребенка: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 5 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: зафиксировано 54 взрыва. Под обстрелами были: Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская громады. Данные о последствиях уточняются.

Вчера в течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская громады. К сожалению, есть раненый и разрушение инфраструктуры.

Запорожская область: враг совершил 89 обстрелов в 22 населенных пунктов Запорожской области - дважды из авиации и дважды из БПЛА, восемь ударов РСЗО и 77 артобстрелов. Под огнем оказались Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Волшебное, Темировка, Волшебное, Каменское, Степное и другие прифронтовые деревни. К счастью, люди уцелели, но добавилось 16 разрушенных объектов: дома, квартиры, имущество людей, коммуникации.

Днепропетровщина: в результате удара россиян вчера ракетой по Подгороднему Днепровского района одна девочка 2021 года рождения погибла, 22 человека (из которых 5 детей) пострадали, четыре человека спасли из-под завалов. Россияне попали между жилыми домами. Частично разрушили два жилых дома, изуродовали десяток частных домов, магазин, машины, газопроводы. Два пожара ликвидировали спасатели.

Около 2 часов ночи оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии.

Повреждена 9-этажка, две 5-этажки. Люди не пострадали.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание Управления Государственной казначейской службы Украины, частично разрушены 2 дома.

Сегодня утром враг с вертолетов обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. К счастью, без масштабных разрушений и жертв. В результате танковых обстрелов с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в Дом культуры, который получил значительные повреждения. Жертв нет.

За прошедшие сутки враг массированно обстрелял, по меньшей мере, 23 населенных пункта.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово.

Вчера в Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено учебное заведение, 2 частных жилых дома. В результате обстрела с. Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранение получила женщина 74 лет.

Луганщина: атаковали россияне снова рядом с Новоселовским и Белогоровкой – все их попытки оказались безрезультатными. Из авиации россияне ударили по Сергеевке и Белогоровке.

Артиллерийский огонь захватчики открывали в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского и Белогоровки. За сутки противник совершил 110 обстрелов (413 снарядов).

Донецкая область: за сутки по области 4 погибших, 8 раненых. Россияне обстреляли 15 населенных пунктов.



Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вечером сегодня утром зафиксированы вражеские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Информация о последствиях боевых действий уточняется. Предварительно – без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 56 обстрелов (287 снарядов), из них по г. Херсон — 7 обстрелов (39 снарядов). Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области. Жертв и пострадавших нет.