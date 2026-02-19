- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы, пожар и эвакуация: Украина атаковала важную нефтебазу РФ, несмотря на антидроновые сетки (видео)
Над резервуарами с топливом на нефтебазе были натянуты антидроновые сетки, но они не оградили их от украинских беспилотников.
Ночью в четверг, 19 февраля, БпЛА Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтебазу «Великолукская» в Псковской области. Она расположена в почти 500 км от украинской границы.
Об этом сообщили источники ТСН.ua в Службе безопасности Украины.
«СБУ продолжает методично работать по объектам, снабжающим российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаза оказывает непосредственное влияние на способность врага вести боевые действия, наступать и опрокидывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала Р», — сообщил информированный источник.
Заметим, «Великолукская» нефтебаза принадлежит компании «Псковнефтепродукт». Там хранят дизельное горючее, бензин и другие нефтепродукты.
Ночью российские Телеграмм-каналы сообщали, что на предприятии зафиксировано, по меньшей мере, четыре взрыва. Возник масштабный пожар. Сотрудники соседних предприятий массово эвакуировались.
Заметим, что над резервуарами с топливом были натянуты антидроновые сетки, но они не остановили украинские беспилотники.
Как сообщалось, ночью жители Псковской области слышали мощные взрывы. В городе Великие Луки была поражена нефтебаза, расположенная вблизи стратегической железной дороги. Ее оккупационная армия использует для перевозки грузов, в частности, военного назначения.