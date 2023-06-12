Взрывы раздались на временно оккупированной территории Запорожской области

Неспокойно началась ночь в двух городах.

В ночь на понедельник, 12 июня, взрывы прогремели во временно оккупированных Мелитополе и Токмаке в Запорожской области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

О последствиях и пострадавших пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу еще нет.

Напомним, бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили о деоккупации населенного пункта Нескучное в Донецкой области.

В Минобороны официально подтвердили увольнение двух населенных пунктов — Благодатное и Макаровка.