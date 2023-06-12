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Взрывы раздались на временно оккупированной территории Запорожской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались на временно оккупированной территории Запорожской области

Взрывы раздались в Токмаке и Мелитополе / Фото: ТСН.ua

Неспокойно началась ночь в двух городах.

В ночь на понедельник, 12 июня, взрывы прогремели во временно оккупированных Мелитополе и Токмаке в Запорожской области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

О последствиях и пострадавших пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу еще нет.

Напомним, бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили о деоккупации населенного пункта Нескучное в Донецкой области.

В Минобороны официально подтвердили увольнение двух населенных пунктов — Благодатное и Макаровка.

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309
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