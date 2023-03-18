Взрывы раздались в Запорожье: местных жителей призвали срочно пройти в укрытия

В ночь на субботу, 18 марта, в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

За несколько минут до взрывов в городе глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев призвал местных жителей пройти в укрытия и находиться там до окончания тревоги. Официальных подробностей о взрыве в регионе пока нет.

Напомним, Украина подверглась очередной атаке иранскими БпЛА. В связи с этим воздушная тревога во многих регионах длилась более 4 часов.