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Взрывы раздались в Запорожье: местных жителей призвали срочно пройти в укрытия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
366
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Запорожье: местных жителей призвали срочно пройти в укрытия

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога была объявлена в южных областях Украины.

В ночь на субботу, 18 марта, в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

За несколько минут до взрывов в городе глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев призвал местных жителей пройти в укрытия и находиться там до окончания тревоги. Официальных подробностей о взрыве в регионе пока нет.

Напомним, Украина подверглась очередной атаке иранскими БпЛА. В связи с этим воздушная тревога во многих регионах длилась более 4 часов.

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Дата публикации
Просмотры
366
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