Взрывы раздались в Запорожской и Николаевской областях

Местные жители слышали взрывы во время воздушной тревоги.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги в Запорожской и Николаевской областях.

О взрывах в Запорожье сообщают местные Telegram-каналы и "Суспільне".

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщает о взрывах в Снигуровском районе.

Ранее мы сообщали, что российская авиация атаковала северные регионы Украины. В Черниговской и Сумской областях повреждены коммунальное учреждение и предприятие.

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