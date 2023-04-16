Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы раздались в Запорожской и Николаевской областях

Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы раздались в Запорожской и Николаевской областях

Фото: ТСН.ua

Местные жители слышали взрывы во время воздушной тревоги.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги в Запорожской и Николаевской областях.

О взрывах в Запорожье сообщают местные Telegram-каналы и "Суспільне".

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщает о взрывах в Снигуровском районе.

Ранее мы сообщали, что российская авиация атаковала северные регионы Украины. В Черниговской и Сумской областях повреждены коммунальное учреждение и предприятие.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
168
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация