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Взрывы раздались во Львове: в западных регионах работает ПВО

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Взрывы раздались во Львове: в западных регионах работает ПВО

Взрывы раздались во Львове ночью 6 июля / Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на четверг, 6 июля, взрывы во время воздушной тревоги прогремели во Львове. Об этом сообщают местные жители.

Во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО, информируют Воздушные Силы ВСУ.

В 02:45 во Львове прогремели повторные взрывы.

Информации о "прилетах", разрушениях и пострадавших на данный момент нет. 

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты из Черного моря в сторону Киева, но цели изменили направление и полетели на запад Украины.

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Дата публикации
Просмотры
18к
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