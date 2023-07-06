Взрывы раздались во Львове: в западных регионах работает ПВО

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на четверг, 6 июля, взрывы во время воздушной тревоги прогремели во Львове. Об этом сообщают местные жители.

Во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО, информируют Воздушные Силы ВСУ.

В 02:45 во Львове прогремели повторные взрывы.

Информации о "прилетах", разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты из Черного моря в сторону Киева, но цели изменили направление и полетели на запад Украины.