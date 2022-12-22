Взрывы раздавались круглосуточно, уничтожают безжалостно все: оккупанты устроили ад на Херсонщине (фото)

Россияне снова массово обстреляли Херсон и область.

Российские оккупанты за минувшие сутки, 21 декабря, 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

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"Российские войска в очередной раз подвергли массированному обстрелу город Херсон, взрывы раздавались круглосуточно. Оккупанты безжалостно уничтожали инфраструктурные объекты, целили по мирным жилым кварталам микрорайонов ХБК, Таврический, Корабел и другим. После очередного обстрела в некоторых районах города исчез свет", — уточняют полиции.

Правоохранители отмечают, что какие-либо военные объекты на этих территориях, которые обстреляли россияне, отсутствуют.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также от обстрелов из минометов, РСЗО, артиллерии и вражеских БПЛА пострадали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. Там военные России обстреляли пункты выдачи гуманитарной помощи и пункт несокрушимости, ранены.

На местах происшествия продолжают работать сотрудники ГСЧС и следственно-оперативные группы полиции, которые проводят необходимые следственные действия. За минувшие сутки полиция открыла 30 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Обстрелы Херсона

Украинский Херсон, находившийся под оккупацией РФ 8 месяцев, защитники Украины освободили 11 ноября 2022 года. Местные жители не сдерживали слез радости в день освобождения — они благодарили украинских воинов, хлопали им, фотографировались с защитниками.

Впрочем, после деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей.

Так, на днях российские захватчики совершили 71 обстрел Херсонской области, атакуя жилые дома Херсона, есть попадание в речной порт.

Накануне по центру Херсона оккупанты тоже нанесли очередной удар.

19 декабря оккупанты в очередной раз повредили здание Херсонской ОВА. После вражеских ударов в городе пропал свет.

То, что именно российские войска обстреливают, Херсон признал глава МИД России Сергей Лавров. Он публично подтвердил, что войска РФ бомбят Херсон, сказав:

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев избивали, и так избивали, что они оттуда убежали". Также Лавров, согласно кремлевской пропаганде, намекнул, что считает украинский Херсон "своей территорией".

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